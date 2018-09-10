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Вынесен на голосование новый дизайн портала eGov.kz

Созданы два варианта интерфейса главной страницы и внутренних разделов портала.

Фото : пресс-служба АО "НИТ"10 сентября 2018, 15:28

АО «Национальные информационные технологии» начало проведение работ по редактированию дизайна портала eGov.kz, так как предыдущий дизайн был разработан в 2012 году и уже не соответствует требованиям сегодняшних реалий. Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе АО "НИТ".

Как отмечено в сообщении, по поручению вице-премьера РК Аскара Жумагалиева и министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева, были созданы два варианта интерфейса главной страницы и внутренних разделов портала.

«Оба варианта редизайна выложены в открытый доступ для всеобщего голосования, которое продлится 15 календарных дней. Пользователи смогут самостоятельно изучить их и оставить свой голос за понравившийся вариант. Лучший вариант по итогам голосования будет взят в работу для запуска в качестве окончательной версии портала eGov.kz», – отмечено в сообщении пресс-службы.

Справочно:

В 2016 году количество зарегистрированных пользователей составляло 4,8 млн, на сегодняшний день эта цифра превышает отметку 7,8 млн.

В среднем ежедневно гражданам оказывается 5 741 услуг, средняя сумма ежедневных платежей 50 млн. тенге, это – около 6-ти тысяч транзакций (5 872) в месяц.

Ежедневно портал посещают около 55 тысяч людей, в месяц более 1,6 млн посещений.


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