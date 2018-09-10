В Темиртау мужчина заразил четырех женщин ВИЧ

Одна из девушек обратилась в полицию.

Женщина узнав, что больна ВИЧ, написала заявление в полицию на 28-летнего мужчину. После этого специалисты центра по борьбе со СПИДом провели эпидрасследование, выяснилось, что есть еще три жертвы, передает Спутник.

Пресс-секретарь центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светлана Могай рассказала, что пока только одна потерпевшая написала заявление в полицию.

"Девушке 19 лет, она познакомилась с этим мужчиной в интернете, — рассказывает Светлана Могай. — Они около месяца общались, и он смог ее очаровать: делал комплименты, писал стихи. И она так в него заочно влюбилась. Он — привлекательный, тем более явно умел обаять. В общем, они встретились, чтобы погулять в городе. А после прогулки мужчина пригласил девушку к себе домой. Как она рассказывает, дома он принудил ее к сексу", — рассказала Светлана Могай.

До этого девушка не имела половых отношений, она рассказала обо всем своей подруге. Та посоветовала девушке сдать тест на ВИЧ, который дал положительный результат.

"Потом, конечно, наши специалисты провели эпидрасследование и вышли еще на троих жертв. Но они пока не готовы написать на него заявление в полицию. Ему грозит уголовное наказание по 118-й статье — заражение вирусом иммунодефицита", — пояснила Могай.

Согласно части 3 статьи 118, если подозреваемый знал о своей болезни и заразил более двух человек, ему грозит лишение свободы до восьми лет.

"А он, конечно же, знал, — говорит Светлана Могай. — Каждый пациент подписывает специальный документ, согласно которому он несет ответственность. То есть он прекрасно понимал, что нарушает закон, занимаясь с девушками незащищенным сексом".

Что именно толкнуло на такие действия мужчину, специалисты СПИД-центра пока не знают. Дальше с этим делом будут разбираться полицейские.

"Девушка до сих пор в шоковом состоянии. С ней работает наш психолог. Мы ей объясняем, что ретровирусная терапия помогает. Что с помощью этих препаратов можно прожить долгую и полноценную жизнь. У нас есть пациенты, которые до 80 лет доживают благодаря этой терапии".

Специалисты СПИД-центра напоминают, что такая опасность может ожидать любого, кто занимается незащищенным сексом с малознакомыми партнерами.

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