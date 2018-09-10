Шымкентского автовора спровоцировал на преступление автовладелец

В Алматы задержан очередной автовор, прибывший на заработки из ЮКО.

В Алматы с поличным задержан житель Шымкента, обокравший стоявший во дворе чужой автомобиль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

Как установлено, задержанный прибыл в Алматы на заработки, которые, по одной из версий, могли носить исключительно криминальный характер.

«Со слов задержанного, он приехал работать на стройке и не планировал заниматься чем-либо незаконным. Когда проходил в одном из дворов, то невольно в глаза бросилась бесхозно стоявшая автомашина с открытой дверью. Тут-то он не сдержался перед соблазном легкой наживы. Мужчина спокойно проник внутрь автомобиля и вытащил портмоне, в котором находились 11 тысяч тенге», - сообщил начальник УВД Алмалинского района Данияр Мендебаев.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 188 УК РК. Личность фигуранта проверяется на причастность к другим преступлениям.

«Никто не имеет право красть чужое имущество, однако не редки случаи, когда своей неосмотрительностью, люди сами провоцирует отдельных граждан на преступления. Поэтому не стоит оставлять ценные вещи в автомобиле, закрывайте свое авто на сигнализацию, и проверяйте наличие портмоне в кармане», - советует подполковник Мендебаев.

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