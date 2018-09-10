В Атырау впервые проходит Кубок мира по парадзюдо

Организованный впервые в Казахстане Кубок мира собрал на своей арене около 200 спортсменов.

9 сентября в Атырау состоялось торжественное открытие кубка мира по парадзюдо. В церемонии открытия принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев, а также группа иностранных гостей. В своем приветственном выступлении, глава региона пожелал успехов участникам соревнований.

По итогам результата Кубка мира, будут подсчитаны баллы и распределены лицензии на Паралимпийские игры в Токио 2020 года. В нефтяной регион съехались около 200 спортсменов из 20 стран мира. Среди них имеются и победители Паралимпийских игр и чемпионатов мира.

Первый день соревнований был успешным для спортсменов из Кореи. Они лидировали с 3 золотыми и 2 бронзовыми медалями. У спортсменов Украины, Бразилии, Франции и Грузии по одной золотой медали.

Сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали. Олжас Оразалыулы в весовой категории до 60 кг и Азамат Нокушев в весе до 66 кг вошли в тройку лидеров. Между тем, сегодня попробуют свои силы на татами три атырауских борца. Заключительный этап состоится сегодня в 14:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атырау».

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