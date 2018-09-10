Компанию онлайн кредитования наказали за недобросовестную конкуренцию

ТОО направило заемщику сообщения об оплате суммы, не соответствующей действительности, что повлекло просрочку и штрафы.

Антимонопольным департаментом Алматы возбуждено административное дело в отношении ТОО «Онлайн Финанс» (услуги онлайн кредитования «Moneyman») из-за недобросовестной конкуренции, передает Zakon.kz со ссылкой на антимонопольный Департамент по городу Алматы.

Департаментом установлено, что ТОО «Онлайн Финанс» неоднократно направляло SMS сообщения заемщику с указанием некорректной суммы возврата займа.

Получив вышеуказанные SMS сообщения, с недостоверной суммой возврата займа с учетом вознаграждения, заемщик оплатил указанную сумму, что повлекло просрочку и штрафные санкции, предусмотренные договором займа.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 177 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ. Недобросовестная конкуренция запрещается. Таким образом, Постановлением административного суда города Алматы ТОО «Онлайн Финанс» привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 163 КоАП РК. Постановлением апелляционной судебной коллегии суда города Алматы решение суда первой инстанции оставлено без изменения", - сообщили в ведомстве.

Антимонопольным департаментом по Алматы в целях устранения нарушений законодательства в области защиты конкуренции с 2017 года по сегодняшний день проведено 24 расследования, внесено 39 уведомлений о необходимости устранения нарушений и наложен штраф на общую сумму 624 483 264 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!