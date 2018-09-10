"Kазына Капитал Менеджмент" и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве

Оно направлено на реализацию проектов в приоритетных секторах экономики Республики Казахстан.

АО «Казына Капитал Менеджмент» и Евразийский банк развития в рамках долгосрочного взаимовыгодного партнерства подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно направлено на реализацию проектов в приоритетных секторах экономики Республики Казахстан, таких как энергетика, машиностроение, инфраструктура, промышленность и другие. Документ подписали Председатель Правления «ККМ» Ардак Касымбек и заместитель Председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.

«Соглашение дает возможность потенциальным и действующим проектам ЕАБР и «ККМ» получить дополнительное фондирование в капитал, в том числе в национальной валюте, что позволит значительно улучшить условия реализации проектов», – отметил Ардак Касымбек, основываясь на успешном опыте реализации ряда проектов в рамках действующих соглашений о со-инвестировании с другими крупными инвесторами, такими, в частности, как Mubadala (ОАЭ).

«ККМ» и ЕАБР отметили, что сотрудничество предполагает не только финансирование отдельных инвестиционных проектов, но и обмен опытом и знаниями, посредством участия в образовательных, информационных и других мероприятиях, организуемых сторонами.

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