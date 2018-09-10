Велосипедист одержал победу в негласном споре с бегуном на Kosmos UpHill 2018

За восемь лет существования любительских состязаний на самой высокогорной дороге Казахстана Kosmos UpHill, в 2018 году побит рекорд массовости. 9 сентября 2018 года одновременно стартовало полтысячи атлетов.

9 сентября в уникальном состязании Kosmos UpHill 2018 шоссейный велосипедист Максим Дзолба преодолел дистанцию за 01:24:01, опередив лучшего бегуна Шынгыса Байкашева всего на четыре с половиной минуты. Байкашев финишировал в забеге со временем 01:29:25. Таким образом в этом году неглавное противостояние бегунов и велосипедистов завершилось в пользу последних, сообщает Zakon.kz.





За восемь лет существования любительских состязаний на самой высокогорной дороге Казахстана Kosmos UpHill, в 2018 году побит рекорд массовости. 9 сентября 2018 года одновременно стартовало полтысячи атлетов.

Kosmos UpHill традиционно проходит в сентябре и включает в себя велосипедный заезд на шоссейных и горных велосипедах, а также высотный забег в стиле skyrunning. Каждый из участников самостоятельно выбрал вид спорта для преодоления обозначенной дистанции. Общий старт дан в 08:30 утра в нижней части ущелья реки Большая Алматинка, в местечке Аюсай. А менее чем через полтора часа финишировали лидеры среди велосипедистов и бегунов.

Финишные ворота располагались высоко в горах Заилийского Алатау, на перевале Жусалы-Кезен известном ещё и как "Космостанция", выше 3200 метров над уровнем моря.

Велосипедисты преодолели более чем 20-ти километровую дистанцию с экстремальным набором высоты. Но и бегуны выполнили задачу не легче, - пробежали около 10-ти километров по сильно пересечённой местности. Вертикальный перепад высоты для участников Kosmos UpHill 2018 в любой из дисциплин составлял более чем 1700 метров.

Лучшие атлеты-любители определены в возрастных категориях “18 - 29”, “30 - 39”, “40 - 49”, “50 +”, раздельно среди мужчин и женщин, помимо этого для велосипедистов учреждены категории среди шоссейных и горных велосипедов и также раздельно для мужчин и женщин.

На старт вышли атлеты-любители из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья, нескольких областей Казахстана. Вот эти страны: Таджикистан, Киргизия, Россия, Украина, Великобритания, Франция, Австрия, Испания, США, Литва, Чехия, Швейцария.

Наиболее представительные делегации прибыли из городов Шымкент, Астана и Бишкек. А на подиум взошли представители пяти стран, среди которых Казахстан, Киргизия, Испания, Россия, Франция.

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