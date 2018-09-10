Свободные места обнаружены в студенческих общежитиях Алматы

На сегодняшний день общежития заселены на 80 процентов, остальные комнаты в процессе заселения.

Совместно членами специальной мониторинговой группы и сотрудниками Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы и Управления по вопросам молодежной политике проводится мониторинг общежитий учебных заведений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДАДГСК Алматы.

В ходе мониторинга особое внимание направлено на доступность мест в общежитиях и на состояние бытовых условий для студентов.

Как показал мониторинг, на сегодняшний день общежития заселены на 80 процентов, остальные комнаты в процессе заселения.

«Например, общежитие №1 Алматинского технологического университета имеется место для 500 студентов. Из них 300 мест уже заполнены студентами, 200 мест до сих пор остаются свободными. По словам коменданта некоторые студенты не успели переехать, в скором времени свободные места полностью заполнятся», – говорится в сообщении Департамента.

Вместе с тем, мониторингом установлено, что в общежитиях кроме студентов живут и работники учебных учреждений. Установлено, что в общежитиях работы по текущему ремонту на сегодняшний день не закончены. В процессе мониторинга выяснилось что у некоторых общежитий университета требуются ремонтные работы.

Также отсутствие информаций на стендах о перечне необходимых документах для получения комнат в общежитии создают условия для коррупции. Членами специальной мониторинговой группы на основание вышеизложенных фактов будут подготовлены рекомендации университетам. Работа в данном направлении продолжается.

«В случае, если Вам стало известно о незаконных манипуляциях с местами в студенческих общежитиях, Вы можете обратиться в ДАДГСПК по г.Алматы (87074741424, 2-54-90-54, 2-54-90-33.Almatyanticorruption@mail.ru) для принятия незамедлительных мер», – дополнили в ведомстве.

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