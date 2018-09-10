В Минздраве объяснили, как не оказаться без финансовой поддержки за рубежом

Медики подготовили ряд полезных советов, которые следует выполнить перед поездкой за рубеж.

10 сентября из Турции в Казахстан вернулась семья, у которой родился недоношенный ребенок. Последнего руководство клиники не хотело отдавать родителям из-за огромных долгов за лечение. В связи с последними событиями, в МЗ РК предоставили краткую справку, как не оказаться в подобной ситуации на отдыха за границей, сообщает Zakon.kz.

За 5 лет службой санитарной авиации, из-за рубежа на родину было транспортировано 49 граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии. Все медицинские транспортировки из стран ближнего и дальнего зарубежья были осуществлены за счет средств бюджета.

Для снижения риска возникновения экстренных ситуаций во время пребывания за рубежом, Министерством здравоохранения РК рекомендуется, перед поездкой пройти тщательный медицинский осмотр и получить заключение врача. В случае наличия рисков для здоровья, рекомендуется оформлять медицинскую страховку с соответствующей расширенной программой страхования. Страхование должно покрывать все возможные маршруты поездки, срочное возвращение на родину по состоянию здоровья, лечение, госпитализацию в случае болезни/несчастного случая и др.

В соответствии с рекомендация Всемирной организации здравоохранения, с особым вниманием следует отнестись к рекомендациям врача:

• беременным женщинам. Для данной категории граждан страховыми компаниями предусмотрена специальная расширенная программа страхования. Расширенное страхование беременных выезжающих за границу включает дополнительные случаи, связанные с медицинскими затратами при наступлении острого осложнения беременности, при родах ранее положенного срока, а также расходы, направленные на уход за малышом.

• пассажирам с новорожденными детьми;

• пассажирам с детьми;

• пожилым людям;

• пассажирам с инвалидностью;

• людям с ослабленным иммунитетом;

• людям после недавно перенесенной хирургической операции;

• людям, имеющим хронические заболевания;

• пассажирам с любым хирургическим заболеванием, онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Алматинка Дарья Васильева, два месяца назад родила дочь во время отдыха в Турции. Тогда она была на 24 неделе беременности. Роды экстренно пришлось принимать на заправке, после чего её и ребёнка направили в больницу Антальи. Позже, по словам женщины, ей предъявили огромный счёт за лечение в клинике, который они с супругом были не в состоянии выплатить, из-за этого турецкая клиника решила не отдавать ребенка.

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