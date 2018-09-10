Бекболат Тлеухан прокомментировал проигрыш казахстанских кокпаристов Узбекистану

По его мнению, результат кокпаристов, завоевавших бронзу, нельзя называть провальным.

Казахстанская сборная по кокпару выступила на Всемирных Играх кочевников на хорошем уровне, несмотря на поражение от Узбекистана в полуфинале. Об этом заявил президент казахстанской федерации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан, передает sputniknews.kz.

Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане со 2 по 8 сентября. Команда кокпаристов из Казахстана, считавшаяся фаворитом турнира, сенсационно уступила сборной Узбекистана в полуфинале. В результате казахстанцы в борьбе за третье место победили российскую команду и завоевали бронзовую медаль. После проигрыша узбекской сборной на нашу команду обрушилась критика в социальных сетях. Пользователи заявляли, что Бекболат Тлеухан должен покинуть пост главы федерации.

"Нельзя говорить, что кокпаристы поехали на Игры без должной подготовки. Учебно-тренировочные сборы проводятся, создана вся вертикаль системы подготовки – есть молодежная и взрослая команды. У нас в стране порядка 300 кокпаристов", — заявил Тлеухан на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik в Астане.

По его мнению, нельзя называть провальным результат кокпаристов, ставших обладателями бронзовой медали, тем более, что сборная Казахстана по кокпару на Играх кочевников состояла из молодых игроков, членов молодежной команды.

"В Кыргызстан поехала не взрослая команда, а молодежная. Они тоже должны набираться опыта, принимать участие в больших соревнованиях. Зачем из этого поражения (от сборной Узбекистана — Sputnik) делать трагедию? Чем узбеки хуже? Узбекистан — это спортивная держава, у них очень сильные спортсмены, не нужно принижать их возможности", — прокомментировал Тлеухан.

На высказывания казахстанцев в Facebook, требующих его отставки, Тлеухан ответил, что готов покинуть пост, если будет предложена достойная кандидатура.

Тлеухан отметил, что III Всемирные игры кочевников прошли на высоком организационном уровне, а национальная сборная Казахстана показала хороший результат, заняв второе общекомандное место.

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