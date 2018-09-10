Задержанный сотрудник казахстанского посольства в Литве был отправлен в Астану

В отношении сотрудника посольства составлен административный протокол.

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров подтвердил факт задержания пьяного сотрудника казахстанского посольства в Литве, передает Спутник.

По словам пресс-секретаря, сотрудник из числа административно-технического персонала задержан литовской полицией 7 сентября в ходе рейда в нетрезвом виде за рулем автомобиля Toyota Avensis.

"Проверка на алкотестере показала превышение допустимой нормы алкоголя. В полиции составили административный протокол о правонарушении, после чего сотрудника отпустили. Каких-либо других претензий со стороны полиции не было", — сообщил в ходе брифинга в министерстве Смадияров.

Сейчас в отношении сотрудника проводится должностное расследование. Из длительной командировки он возвращен в Астану.

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