Эксперт объяснил, почему Казахстан не будет фаворитом в матче против Андорры в Лиге наций

Он считает, что команды сыграют в открытый футбол.

Ветеран футбола и обладатель тренерской лицензии PRO UEFA Булат Есмагамбетов поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от второго матча сборной Казахстана в Лиге наций против Андорры.

"Мы отмечали, что Андорра давно играет в Европе. Она в свое время была аутсайдером, но сейчас ее уровень подрос. Они будут стараться выиграть домашнюю игру. Я ожидаю обоюдоострую игру. Обе команды постараются выиграть. На мой взгляд, у Андорры есть шансы на победу. В этом матче Казахстан не является фаворитом.

Андорре для получения шансов на первое место в группе необходимо побеждать в домашних матчах. Они постараются это сделать, и Казахстану будет непросто. Для нашей команды этот матч крайне важный. Поражение в игре с Андоррой поставит крест на перспективах сборной в Лиге Наций", - отметил Есмагамбетов.

Накануне сборная Грузии в родных стенах победила Латвию (1:0) и с шестью очками уверенно возглавила турнирную таблицу первой группы. Отметим, что в первом туре грузины на выезде обыграли казахстанцев - 2:0, а Андорра в гостях сыграла вничью с латвийцами - 0:0.

Напомним, матч между Казахстаном и Андоррой состоится в ночь с 10 на 11 сентября и начнется в 00:45 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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