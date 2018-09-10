В Кремле заявили, что не имеют данных о "подозреваемых" по делу Скрипалей

Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем - Песков.

В Кремле не располагают информацией о названных британской прокуратурой "подозреваемых" в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

"Нет, мы пока не располагаем такой информацией. Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем. Если какая-то информация на сей счет будет, то она будет у этих органов", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о том, кем являются подозреваемые.

Песков отметил, что делу способствовало бы "сотрудничество с британской стороной в рамках оказания правовой помощи".

"Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает", — напомнил он.

В свою очередь, в Лондоне сообщили, что выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых, и подчеркнули, что намерены добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания россиян. Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!