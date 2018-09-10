Шестеро пропавших жителей Актобе найдены в Кызылординской области

Как сообщили в полиции, все они живы и здоровы.

Шестеро мужчин, попавших десять дней назад в Актюбинской области, найдены живыми и здоровыми, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

«Для поиска пропавших жителей области была создана поисковая группа в составе сотрудников полиции Иргизского РОВД, ДВД Карагиндинской и Кызылординских областей. В результате поисковых мероприятий установлено местонахождение выше указанных лиц в Аральском районе Кызылординской области. Все они живы и здоровы. В поисках пропавших был задействован вертолет «Казавиаспаса», – сообщили в пресс-службе ДВД.

Шестеро мужчин пропали в Актюбинской области десять дней назад. 1 сентября они выехали из Шалкара в сторону Иргизского района на автомашине УАЗ Фермер, и отправились искать лошадей. После этого от них никаких вестей не поступало, а их мобильные телефоны не отвечали. Родственники написали заявление в полицию и разослали объявление о розыске по соцсетям.

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