Деловые круги ЗКО и Татарстана обсудили перспективы сотрудничества

Состоялась деловая встреча между Западно-Казахстанской областью и Республикой Татарстан

В областном акимате состоялась деловая встреча татарской делегации во главе с президентом Республики Татарстан с акимом ЗКО и представителями бизнес-сообщества региона, сообщает Zakon.kz.

Алтай Кульгинов открывая деловую встречу, поблагодарил Рустама Минниханова за визит в регион в День города Уральска и отметил, что двусторонние отношения развиваются из года в год. За последние 3 года внешнеторговый оборот области с регионами России составил около 1,5 млрд. долларов США, из которых 200 млн. долларов США доля сотрудничества с Республикой Татарстан.

– Казахстан и Татарстан исторически и географически близкие друг другу республики, которые связывают между собой экономические, культурные, общественно-политические отношения. Ежегодно проводится Межрегиональный Форум с участием Глав наших государств: если в прошлом году данный форум проходил в городе Челябинске, то в этом году он состоится в г. Петропавловске, где основной целью является развитие туризма Казахстана и России. В этом направлении у нас имеется большой потенциал для развития, особенно, в сфере детско-юношеского туризма, по которому наш регион занимает 1-ое место в Казахстане, а областному центру детско-юношеского туризма и экологии присвоен почетный статус Клуба ЮНЕСКО, – подчеркнул аким области Алтай Кульгинов.

В свою очередь, Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность за приглашение посетить Западно-Казахстанскую область и город Уральск, а также за оказанное содействие в организации татарского национального праздника Сабантуй.

- Сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном активно развивается по многим направлениям. Мы признательны Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который многое делает для развития связей между нашими братскими народами, - отметил Президент Республики Татарстан Р.Минниханов и заверил в том, что данный визит послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между Республикой Татарстан и Западно-Казахстанской областью. Также он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе организации туризма для детей и молодежи.

По итогам деловой встречи был подписан ряд документов по двустороннему сотрудничеству. В том числе Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах между акиматом Таскалинского района ЗКО и Актанышским районом РТ, Соглашение о сотрудничестве в судостроительной отрасли между АО «Уральский завод «Зенит» и АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», Соглашение о сотрудничестве по цифровизации между управлением информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО и компанией ООО «Градиент Килби».

Затем делегация из Татарстана во главе с Президентом Рустамом Миннихановым побывала в татарской Красной мечети, доме-музее им.Габдоллы Тукая, возложила цветы к его памятнику и памятнику казахского поэта Абаю, а также встретилась с представителями этнокультурных объединений татар Республики Казахстан.

Как отметил на встрече аким области Алтай Кульгинов, главное богатство Казахстана – это многонациональный народ. «Президент страны создал Ассамблею народа Казахстана, аналогов которой нет ни в одной стране мира. В Казахстане проживают представители 130 национальностей, у нас в регионе – 87. Одной из активных частей ассамблеи являются наши татарские братья», — сказал Алтай Кульгинов.

Далее татарская делегация приняла активное участие в татарском национальном празднике «Сабантуй» и казахском народном празднике «Дәстүр», которые проходили на площади Первого Президента РК.

Поздравляя с праздником «Сабантуй» Президент Татарстана подчеркнул, что «Уральск - особенное место для всех татар. Этот город - духовная родина Габдуллы Тукая».

В завершении рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с работой ряда предприятий региона. В ходе посещения производственных объектов стороны также наметили новые перспективы развития и достигли договоренностей о реализации совместных мероприятий.

Фото : Александр Куприенко

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