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Установлены мошенники, лишившие денег семью "хрустального мальчика" из Уральска

Потерпевшим оказана необходимая помощь.

Фото : Otyrar.kz10 сентября 2018, 18:12

Сотрудники полиции установили личности мошенников, которые лишили средств к существованию семью больного ребенка, передает Zakon.kz.

"ДВД Шымкента установлены личности мошенников, которые обманным путем пригласили семью из Уральска и завладели их денежными средствами. В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные мероприятия", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Он также отметил, что потерпевшим партией «Нұр Отан» оказана вся необходимая помощь, включая расходы на лечение и проживание.

У семьи Каржауовых сын страдает болезнью, которую называют «хрустальной». Родителей мальчика неизвестные под предлогом помощи пригласили в Шымкент, забрали деньги и исчезли.


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