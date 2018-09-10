Установлены мошенники, лишившие денег семью "хрустального мальчика" из Уральска
Потерпевшим оказана необходимая помощь.
Фото : Otyrar.kz10 сентября 2018, 18:12
Сотрудники полиции установили личности мошенников, которые лишили средств к существованию семью больного ребенка, передает Zakon.kz.
"ДВД Шымкента установлены личности мошенников, которые обманным путем пригласили семью из Уральска и завладели их денежными средствами. В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные мероприятия", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.
Он также отметил, что потерпевшим партией «Нұр Отан» оказана вся необходимая помощь, включая расходы на лечение и проживание.
У семьи Каржауовых сын страдает болезнью, которую называют «хрустальной». Родителей мальчика неизвестные под предлогом помощи пригласили в Шымкент, забрали деньги и исчезли.
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