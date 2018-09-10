Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посол Казахстана в Иране покинул пост

Багдад Амреев перешел на другую работу.

Фото : inform.kz10 сентября 2018, 18:18

10 сентября указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Амреев Багдад Култаевич был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран в связи с переходом на другую работу.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты