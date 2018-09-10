Посол Казахстана в Иране покинул пост

Багдад Амреев перешел на другую работу.

10 сентября указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Амреев Багдад Култаевич был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран в связи с переходом на другую работу.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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