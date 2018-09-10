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Врачи рассказали о состоянии рожденной в Турции двухмесячной казахстанки

Проводится необходимое обследование, на основании которого будет назначено лечение.

Фото : bnews.kz10 сентября 2018, 18:34

О состоянии ребенка, доставленного в Научный центр педиатрии и детской хирургии из Турции, рассказали медики, передаёт корреспондент BNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе НЦПДХ, девочка была доставлена сегодня бортом санавиации в 11 часов дня. Полёт девочка перенесла хорошо. Сейчас она находится в реанимации.

"Состояние ребенка средней тяжести, стабильное, перелет она перенесла хорошо. Сейчас есть явления небольшой дыхательной недостаточности, но это связано с тем, что ребенок маловесный (она родилась совсем маленькая). На момент поступления её вес 1 килограмм 350 грамм. Сказать что-то больше нельзя, пока мы ее полностью не обследуем. На данный момент проводится необходимое обследование, на основании которого будет назначено лечение", - сказал заместитель директора по хирургии Константин Хаиров.

Также сообщается, что лечение ребенка будет проводиться бесплатно в рамках объема бесплатной гарантированной медицинской помощи.

Ранее мама двухмесячной Полины Васильевой рассказала, что за два месяца девочка прибавила в весе. Сейчас родители счастливы, что им удалось привезти ребенка на родину.

Напомним, алматинка Дарья Васильева, два месяца назад родила дочь во время отдыха в Турции. Тогда она была на 24 неделе беременности. Роды экстренно пришлось принимать на заправке, после чего её и ребёнка направили в больницу Антальи. Позже, по словам женщины, ей предъявили огромный счёт за лечение в клинике, который они с супругом были не в состоянии выплатить, из-за этого турецкая клиника ребёнка им не отдавала.


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