Адвокат осужденной в Китае казахстанки намерен обратиться в верховный суд

По словам адвоката, суды Гуанчжоу затягивают вынесение окончательного решения.

Адвокат осужденной казахстанки Акжаркын Турлыбай Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный Суд Китая, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

По словам Сяо Чжаньдэ, суды Гуанчжоу затягивают вынесение окончательного решения, в то же время в китайском законе нет четкого срока окончания уголовного дела. Тем не менее, адвокат намерен доказать невиновность своей подзащитной.

"Я уже два дня на связи с судом, который пересматривает дело моей подзащитной Акжаркын Турлыбай. Дело все еще находится на рассмотрении. В ближайшее время мы с генеральным Консулом Казахстана будем обсуждать наши дальнейшие действия. Я намерен обратится в Верховный Суд и подготовлю специальное письмо", - сказал адвокат Сяо Чжаньдэ.

Напомним, студентка из Алматы Турлыбай была задержана в аэропорту Гуанчжоу 19 марта 2014 года по подозрению в транспортировке наркотических средств. В сумке девушки был обнаружен наркотик амфетамин в размере 4,5 кг. По словам адвокатов, родителей и самой Акжаркын, она стала жертвой нигерийской международной этнической наркогруппировки. В июне 2015 года Акжаркын приговорили к пожизненному заключению, однако в 2016 году апелляционный суд отменил данный приговор.

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