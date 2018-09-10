Атырауский фестиваль здоровья попал в книгу рекордов Казахстана
На протяжении двух минут более 4 000 участников одновременно прыгали на скакалках.
Фото : пресс-служба акима Атырауской области10 сентября 2018, 19:03
Крупномасштабный фестиваль «Достигай здоровых цифр» был организован областным центром формирования здорового образа жизни, при поддержке управления здравоохранения Атырауской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
- В нашей области открываются физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки, развиваются национальные виды спорта,– все это делается для того, чтобы жители вели здоровый образ жизни. Вести здоровый образ жизни это очень полезно, и в наше современное время - модно. Сегодняшнее событие этому полное подтверждение,- выступила с приветственным словом руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева.
В завершение спортивного мероприятия были проведены национальные игры и викторины, победители которых получили благодарственные письма и памятные подарки.
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