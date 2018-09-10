Атырауский фестиваль здоровья попал в книгу рекордов Казахстана

На протяжении двух минут более 4 000 участников одновременно прыгали на скакалках.

Крупномасштабный фестиваль «Достигай здоровых цифр» был организован областным центром формирования здорового образа жизни, при поддержке управления здравоохранения Атырауской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

- В нашей области открываются физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки, развиваются национальные виды спорта,– все это делается для того, чтобы жители вели здоровый образ жизни. Вести здоровый образ жизни это очень полезно, и в наше современное время - модно. Сегодняшнее событие этому полное подтверждение,- выступила с приветственным словом руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева.

В завершение спортивного мероприятия были проведены национальные игры и викторины, победители которых получили благодарственные письма и памятные подарки.

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