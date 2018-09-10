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Шарипова договорилась о поединке против Вальстрем

На кону будут стоять два чемпионских пояса во втором полулегком весе: по версии WBC, которым владеет финка, и IBO, принадлежащий казахстанке.

Фото : из открытых источников10 сентября 2018, 19:12

Менеджер чемпионки мира по профи-боксу в двух весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский и промоутер чемпионки мира WBC Евы Вальстрем из Финляндии Петри Паймандер договорились о бое между своими подопечными, передает корреспондент Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу спортсменки.

Встреча представителей спортсменок состоялась 8 сентября после защиты Шариповой чемпионского пояса WIBA в поединке против Юлии Куценко.

"Предварительно бой Шарипова - Вальстрем запланирован на 1 декабря в Санкт-Петербурге. В течение двух недель стороны утвердят окончательные дату и место проведения события. На кону будут стоять два чемпионских пояса во втором полулегком весе: по версии WBC, которым владеет финка, и IBO, принадлежащий казахстанке. Шарипова является обязательным претендентом на чемпионский пояс Вальстрем", - говорится в сообщении пресс-службы боксера.

Отметим, что Вальстрем посетила вечер бокса и наблюдала за выступлением чемпионки. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов. Также Вальстрем уже анонсировала запланированный бой со спортсменкой на своей странице в Instagram.

Напомним, профессиональная боксерская организация WBC уже одобрила этот поединок.


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