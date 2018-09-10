Игрок "Барыса" стал лучшим защитником первой недели в КХЛ

После трех игр в активе "Барыса" - одна победа при двух поражениях и три очка.

Игрок астанинского "Барыса" Даррен Диц признан лучшими защитником первой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Диц набрал пять (2 шайбы + 3 передачи) очков в трех матчах недели, проведенных на выезде, при общем показателе полезности "+3".

Также лучшими игроками недели стали вратарь омского "Авангарда" Игорь Бобков, нападающие Антон Бурдасов из уфимского "Салавата Юлаева" и Николай Коваленко из ярославского "Локомотива".

Бобков стал лучшим голкипером недели. Вместе с ним "Авангард" одержал на старте сезона три выездные победы, а в матче с "Локомотивом" Бобков отыграл на ноль, отразив 27 бросков по воротам. Всего за три игры голкипер отразил 97,33 процента бросков по своим воротам.

Бурдасов, набравший шесть (4+2) очков в четырех проведенных выездных матчах "Салавата Юлаева", стал лучшим форвардом недели в КХЛ. В матче против петербургского СКА (4:1) хоккеист оформил дубль.

Форвард "Локомотива" Коваленко, которому в октябре исполнится 19 лет, стал лучшим новичком недели. Молодой нападающий отметился заброшенной шайбой в матче с новосибирской "Сибирью" (5:0), которая стала для него дебютной в КХЛ.

Напомним, что "Барыс" в стартовом матче сезона разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:1), а затем проиграл казанскому "Ак Барсу" (3:4) и нижегородскому "Торпедо" (5:6 ОТ).

После трех игр в активе "Барыса" - одна победа при двух поражениях и три очка. Теперь астанинский клуб ждет серия из четырех домашних матчей, в первом из которых 12 сентября соперником станет "Нефтехимик".

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