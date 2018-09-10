Чем запомнился астанчанам Исекешев
За два года работы столичным акимом Асет Исекешев не раз становился героем добрых мемов и ставился в пример коллегам.
"Хранитель севера" — аким, который перевоспитал водителей, пересевший со служебной машины на такси чиновник – это все теперь уже про бывшего главу Астаны Асета Исекешева, пишет Sputnik.
Аким, который смог
В июне 2018 года президент страны Нурсултан Назарбаев похвалил Асета Исекешева за плодотворную работу. Глава государства сказал, что у акима Астаны должны учиться чиновники по всему Казахстану.
Зимой 2016-го Исекешев поручил убрать нелегальных таксистов с железнодорожного вокзала. Там появились мягкие сиденья, цивилизованные кассы продажи билетов и заработал платный паркинг.
По итогам прошлого года социально-экономические показатели развития Астаны выросли почти в два раза, а промышленность — на 7%.
На посту акима Исекешев добавился сокращения разрыва в зарплатах сотрудников акимата и нацкомпаний, а также поручил разработать программу по строительству общежитий.
В городе также автоматизировали услуги по зачислению детей в школы, а записаться на консультацию к врачу стало возможно по короткому номеру "103".
Чтобы избавить город от смога на 30%, было принято решение о переходе на газ к 2020 году всех трех ТЭЦ, а также жилых массивов Юго-Восток и Коктал-1 и 2.
Исекешев докладывал Назарбаеву, что Астана готовится к двухмиллионному населению, а перед ЭКСПО предлагал жителям улыбаться друг другу и быть вежливыми.
Городские автобусы сегодня начали обходиться без кондукторов – внедрили систему электронной оплаты проезда.
Столичный акимат пересел на такси
В сентябре перед зданием столичного акимата исчезли черные служебные автомобили – сотрудники пересели на такси. Выбор в пользу этого транспорта, в первую очередь, сделал аким Асет Исекешев.
В пресс-службе рассказывали, что у акима нет личной машины, и он осматривает город на предоставляемых микроавтобусах Toyota HiAce и Mercedes.
Ежедневно аким объезжал городские школы, больницы, детские сады. В прошлом году возле 33 объектов образования установили и заменили дорожные знаки, заасфальтировали дороги и оборудовали парковки. Работа продолжилась и в этом году.
Око Исекешева
Запомнится Асет Исекешев и как аким, которому удалось перевоспитать городских "шумахеров".
На перекрестках появились новые "гроздья" камер — система видеофиксации "Сергек", которую прозвали как "всевидящее око Исекешева".
За пять месяцев количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,5%, в сравнении с 2017 годом — с 216 до 178. Число раненых снизилось на 19,2% — с 236 до 193.
Алгоритмы "Сергек" умеют распознавать миллионы событий в день. Это позволяет Астане становиться настоящим smart city, отмечали в акимате.
Асет Исекешев стал героем мемов
"Хранителем севера" Исекешева провозгласили еще в 2016 года. С тех пор этот особый статус прочно закрепился за ним в социальных сетях.
Фотографии, где аким восседал на железном троне — символе власти вселенной сериала "Игра престолов", обрели широкую популярность.
Сам Исекешев говорил, что относится к такому сравнению с юмором.
Недавно Исекешев призвал жителей запасаться углем заранее. Его высказывание моментально подхватили в интернете.
Улыбчивого акима не раз ловили объективы фотокамер журналистов, а креативные пользователи украшали кадры цитатами.
О назначении Исекешева на должность руководителя администрации президента стало известно в понедельник. Сегодня Астана осталась без "хранителя" — пока неизвестно, кто сменит Исекешева на посту акима.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!