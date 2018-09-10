Чем запомнился астанчанам Исекешев

За два года работы столичным акимом Асет Исекешев не раз становился героем добрых мемов и ставился в пример коллегам.

"Хранитель севера" — аким, который перевоспитал водителей, пересевший со служебной машины на такси чиновник – это все теперь уже про бывшего главу Астаны Асета Исекешева, пишет Sputnik.

Аким, который смог

В июне 2018 года президент страны Нурсултан Назарбаев похвалил Асета Исекешева за плодотворную работу. Глава государства сказал, что у акима Астаны должны учиться чиновники по всему Казахстану.

Зимой 2016-го Исекешев поручил убрать нелегальных таксистов с железнодорожного вокзала. Там появились мягкие сиденья, цивилизованные кассы продажи билетов и заработал платный паркинг.

По итогам прошлого года социально-экономические показатели развития Астаны выросли почти в два раза, а промышленность — на 7%.

На посту акима Исекешев добавился сокращения разрыва в зарплатах сотрудников акимата и нацкомпаний, а также поручил разработать программу по строительству общежитий.

В городе также автоматизировали услуги по зачислению детей в школы, а записаться на консультацию к врачу стало возможно по короткому номеру "103".

Чтобы избавить город от смога на 30%, было принято решение о переходе на газ к 2020 году всех трех ТЭЦ, а также жилых массивов Юго-Восток и Коктал-1 и 2.

Исекешев докладывал Назарбаеву, что Астана готовится к двухмиллионному населению, а перед ЭКСПО предлагал жителям улыбаться друг другу и быть вежливыми.

Городские автобусы сегодня начали обходиться без кондукторов – внедрили систему электронной оплаты проезда.

Столичный акимат пересел на такси

В сентябре перед зданием столичного акимата исчезли черные служебные автомобили – сотрудники пересели на такси. Выбор в пользу этого транспорта, в первую очередь, сделал аким Асет Исекешев.

В пресс-службе рассказывали, что у акима нет личной машины, и он осматривает город на предоставляемых микроавтобусах Toyota HiAce и Mercedes.

Ежедневно аким объезжал городские школы, больницы, детские сады. В прошлом году возле 33 объектов образования установили и заменили дорожные знаки, заасфальтировали дороги и оборудовали парковки. Работа продолжилась и в этом году.

Око Исекешева

Запомнится Асет Исекешев и как аким, которому удалось перевоспитать городских "шумахеров".

На перекрестках появились новые "гроздья" камер — система видеофиксации "Сергек", которую прозвали как "всевидящее око Исекешева".

За пять месяцев количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,5%, в сравнении с 2017 годом — с 216 до 178. Число раненых снизилось на 19,2% — с 236 до 193.

Алгоритмы "Сергек" умеют распознавать миллионы событий в день. Это позволяет Астане становиться настоящим smart city, отмечали в акимате.

Асет Исекешев стал героем мемов

"Хранителем севера" Исекешева провозгласили еще в 2016 года. С тех пор этот особый статус прочно закрепился за ним в социальных сетях.

Фотографии, где аким восседал на железном троне — символе власти вселенной сериала "Игра престолов", обрели широкую популярность.

Сам Исекешев говорил, что относится к такому сравнению с юмором.

Недавно Исекешев призвал жителей запасаться углем заранее. Его высказывание моментально подхватили в интернете.

Улыбчивого акима не раз ловили объективы фотокамер журналистов, а креативные пользователи украшали кадры цитатами.

О назначении Исекешева на должность руководителя администрации президента стало известно в понедельник. Сегодня Астана осталась без "хранителя" — пока неизвестно, кто сменит Исекешева на посту акима.

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