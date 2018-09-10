Альваресу рассказали, как вернуть уважение фанатов в реванше с GGG

Журналист BoxingScene считает, что сейчас большинство фанатов на стороне Головкина.

Турецкий обозреватель портала BoxingScene.com Сихат Гемичи в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, как мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) может вернуть уважение болельщиков во втором бою с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО).

По времени Астаны их поединок состоится в ближайшее воскресенье, 16 сентября, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"В первом поединке многие поддерживали "Канело", так как он считался аутсайдером. Во втором бою большинство перейдет на сторону Головкина, ведь Альварес запятнал себя и свою репутацию. Я думаю, что это может стать дополнительным стимулом для "Канело". Ему необходимо показать невероятный бокс, чтобы вернуть уважение болельщиков - "Канело" нужно победить нокаутом", - отметил Гемичи.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом проходил 16 сентября прошлого года на той же площадке и завершился ничьей. Во втором поединке казахстанец будет защищать все свои титулы и получит шанс стать чемпионом The Ring и обладателем специального пояса от WBC.

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