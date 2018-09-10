Сенаторы под руководством Дариги Назарбаевой изучили безопасность госграниц в ВКО

Члены Сената обсудили вопросы охраны государственной границы.

10 сентября под руководством Дариги Назарбаевой члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента посетили Управление регионального командования «Шыгыс», войсковую часть 5518 Национальной гвардии, Курчумский пограничный отряд, пограничную заставу, а также ознакомились с работой пункта пропуска «Майкапчагай». Об этом сообщает Zakon.kzсо ссылкой на пресс-службу сената парламента РК.

Командир части полковник Орал Батыргалиев рассказал депутатам о повседневной служебно-боевой деятельности отряда, а также доложил об обстановке в пункте пропуска. Кроме того, сенаторам продемонстрировали работу технических средств охраны границы, а также процесс проведения паспортного контроля.

В тот же день на базе войсковой части 2535 Курчумского пограничного отряда состоялось заседание Комитета с участием акима ВКО Даниала Ахметова, руководства Пограничной службы КНБ РК, Министерства обороны, Национальной гвардии МВД, акимов приграничных районов.

На заседании обсуждены вопросы охраны государственной границы. В частности, текущая ситуация на восточных рубежах государственной границы, работа по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Заместитель Председателя КНБ - Директор Пограничной службы Дархан Дильманов рассказал сенаторам о недостатке финансирования. Пограничникам необходим около 1 млрд.94 млн тенге. Средства нужны для развития инфраструктуры подразделений границы, дислоцируемых на казахстанско-китайской государственной границе в пределах ВКО.

Сенаторы Тулеубек Мукашев, Серик Джаксыбеков, Мухтар Кул-Мухаммед, Талгат Мусабаев, Нуржан Нурсипатов также указали на ряд актуальных проблем, которые требуют разрешения. В частности, подняты вопросы применения современных средств по охране и защите государственной границы, оформления земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности, необходимости принятия комплексной государственной программы развития приграничных регионов и обеспечения социальной инфраструктурой, необходимости снятия ряда ограничений по торговле и смягчения валютных ограничений.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева подчеркнула, что по итогам выездного заседания будут выработаны рекомендации, которые направят в Правительство.

«Все поднятые проблемные вопросы будут на контроле у депутатов», - сказала сенатор.

Посещая ряд воинских частей, дислоцированных на территории Восточно-Казахстанской области, депутаты ознакомились с условиями проживания, рационом питания военнослужащих, а также обсудили вопросы развития инфраструктуры воинских частей и обеспечения жильем.

11 сентября сенаторы посетят «Семипалатинский машиностроительный завод» и «Семей инжиниринг».

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