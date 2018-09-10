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Назван лучший мультсериал года

Создатели получили премию Creative Arts Emmy Award

Фото : © AP Photo / Invision / Vince Bucci10 сентября 2018, 21:10

Члены Американской телеакадемии признали один из эпизодов мультсериала "Рик и Морти" лучшей анимированной передачей года, передает РИА Новости.

Создатели получили премию Creative Arts Emmy Award, которая вручается телепроектам за лучшие визуальные эффекты и технологические характеристики.

Лучшим короткометражным мультсериалом эксперты признали шоу "Робоцып".

Победителей в главных номинациях "Эмми", включая лучшие фильмы и лучших актеров телесезона, объявят 17 сентября.


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