Назван лучший мультсериал года
Создатели получили премию Creative Arts Emmy Award
Фото : © AP Photo / Invision / Vince Bucci10 сентября 2018, 21:10
Члены Американской телеакадемии признали один из эпизодов мультсериала "Рик и Морти" лучшей анимированной передачей года, передает РИА Новости.
Создатели получили премию Creative Arts Emmy Award, которая вручается телепроектам за лучшие визуальные эффекты и технологические характеристики.
Лучшим короткометражным мультсериалом эксперты признали шоу "Робоцып".
Победителей в главных номинациях "Эмми", включая лучшие фильмы и лучших актеров телесезона, объявят 17 сентября.
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