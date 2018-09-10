В Windows нашли уязвимость «нулевого дня»

Баг связан с работой планировщика задач Windows и затрагивает версии операционной системы c 7-й по 10-ю.

Хакеры активно используют не устраненную производителем уязвимость в операционной системе Windows. От нападения пострадали пользователи из России, Украины, Германии, Польши, Великобритании, Индии, США, Чили и Филиппин, говорится в исследовании компании ESET. Об этом пишут «Известия».

Так называемую уязвимость «нулевого дня» обнаружили 27 августа. Баг связан с работой планировщика задач Windows и затрагивает версии операционной системы c 7-й по 10-ю.

Специалисты выяснили, что уязвимостью для целевых атак воспользовалась кибергруппа PowerPool. Атакам PowerPool подвергается ограниченное число пользователей.

Жертва атаки получает вредоносное письмо, предназначенное для базовой разведки. С компьютера программа начинает передавать хакерам данные. Если компьютер заинтересовал преступников, они добиваются постоянного доступа к системе.

В июле сообщалось, что хакеры создали вирус для компьютеров на операционной системе Windows. Он был замаскирован под программу универсального медиаплеера российской разработки.

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