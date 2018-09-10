Казахстан и Грузия увеличат товарооборот

Страны обсудили перспективы сотрудничества.

По инициативе казахстанской стороны состоялась встреча посла Республики Казахстан в Грузии Бауыржана Мухамеджанова с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние вопросы, а также перспективы расширения двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Был отмечен значительный потенциал двух стран для увеличения объема двусторонней торговли, расширения инвестиционного сотрудничества.

Посол Казахстана рассказал об основных направлениях инвестиционной стратегии нашей страны, планах компании «Kazakh Invest» по открытию своего представительства в Тбилиси, что нашло поддержку со стороны главы грузинского правительства. Дипломат также отметил важность предстоящей в конце сентября Торговой миссии казахстанских предпринимателей в Тбилиси для поддержания положительной динамики двусторонней торговли.

Грузинская сторона была проинформирована о деятельности Международного финансового центра «Астана» и Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Бахтадзе с учетом возможностей экономик Казахстана и Грузии подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической, транзитно-транспортной сферах. Он также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в области «зеленых технологий», вопросах утилизации выбросов.

Премьер-министр Грузии выразил удовлетворение частотой прямого авиасообщения между столицами и крупными городами двух стран, а также готовность грузинской стороны в предоставлении своих возможностей в открытии дополнительных рейсов из Казахстана в европейские страны.

Обе стороны выразили намерение принять все необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, инвестиционной и туристской сферах.

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