Как узнать у ребенка, что происходит в детском саду

Как показывают факты, воспитателям с неустойчивой психикой не мешают ни коллектив, ни видеокамеры наблюдения.

В последнее время участились случаи, когда воспитатели детских садов допускают жестокость по отношению к детям. С чем это связано и как отстранить таких людей от работы рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» психолог Зубайда Кененбаева.

Как показывают факты, воспитателям с неустойчивой психикой не мешают ни коллектив, ни видеокамеры наблюдения.

«В первую очередь хотелось бы отметить, что очень много грантов в вузах для получения педагогического образования. К тому же проходной балл занижен, поэтому большинство, кто поступает на эту профессию, не думает о своем призвании или любви к детям. Это просто один из способов получить образование и работу».

«Если говорить о женщинах, которые применяют физическое насилие над чужими детьми, то тут - психологическая неустойчивость. Возможно, у женщины дома проблемы, которые она выместила на работе, в частности, на детях. Определить стрессоустойчивость работника возможно благодаря специальным тестам, которые проводят психологи», - говорит Зубайда Кененбаева.

По мнению специалиста, перед приемом на работу директорам детских садов необходимо проводить психологические тесты, потому что среди казахстанских женщин часто встречаются так называемые «жертвы».

«Жертвами называют тех людей, которые с детства слышали от родителей упреки и ругань. В будущем такие же отношения у нее построились и с мужем, и со свекровью. Мы всегда воспитываем «жертв», когда не даем ребенку высказать свое мнение, заставляем терпеть наше решение. Такой человек потом становится жертвой в обществе. И с мужем она постоянно молчит и терпит, так как это воспитание. Агрессия и противостояние накапливаются, а их надо куда-то выбрасывать», - отмечает психолог.

Узнать, что происходит у ребенка в детском саду либо в школе, можно в игровой форме. Нет необходимости задавать прямые вопросы об этом, дети обычно боятся таких вопросов.

«Дети из-за желания угодить своим родителям могут нафантазировать, отвечая на прямо поставленный вопрос. Поэтому просто предложите сыграть в детский сад или в школу. Во время игры ребенок сам покажет и расскажет. Чаще всего дети пересказывают слова и показывают поведение воспитателей. Адаптация в детсаду идет в течение месяца, постепенно и по часам. Нельзя ребенка сразу оставить на весь день и уйти на работу. Привыкание должно быть постепенным и совместно с родителем», - говорит Зубайда Кененбаева.

Как отмечает специалист, необходимо задуматься, если ребенок после определенного времени не хочет ходить в детский сад. Первой причиной может быть то, что родители мало уделяют ему время, а второй - в детском саду происходит, то что ему не нравится.

Также психолог считает, что у одного воспитателя в группе должно быть 15-18 детей.

«Если больше 20, то за 3-4 дня это может привести к нервному срыву, так как каждому нужно уделить внимание. И еще - ребенок воспитателя не должен ходить в ее группу, потому что это будет ей мешать. Главное в профессии - любовь к детям», - подытожила специалист.

Напомним, в сети с небольшой периодичностью появились несколько видео, где воспитатели жестоко обращаются с детьми. К примеру, в городе Аксу воспитательница целый день измывалась над чужим ребенком вместе со своим сыном, а в Темиртау женщина душила ребенка, чтобы заставить его спать.

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