Главу компании по разработке месторождений подозревают в салафизме

В Алматы в прошлом году выявили 550 приверженцев салафизма, 450 из них имели лишь поверхностные знания об этом деструктивном направлении.

В Казахстане с начала года удалось предотвратить три теракта: в Актобе, Уральске и Астане. В ходе спецопераций задержаны 13 человек. Шестеро из них осуждены за терроризм. В отношении семи следствие еще ведется. Все арестованные исповедовали деструктивное религиозное течение салафизм. В настоящее время Комитет Национальной Безопасности ведёт работу по выявлению радикально настроенных людей. В круг подозреваемых попал руководитель одной из крупнейших казахстанских компаний по разработке месторождений, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

У Алтынгуль Кудайбергеновой сын и две дочки. Но видеться с ними не позволяет бывший муж. Мужчина под влиянием некоего "Дарын устаза", идеолога деструктивного религиозного течения, стал исповедовать салафизм и сначала заставил Алтынгуль носить паранджу, а потом начал над ней издеваться.

Бахытжан Кулекеев, советник министра по делам религий и гражданского общества:

- Они обвиняют грешниками, вероотступниками даже своих родителей. Были случаи даже когда выгоняли из дома родителей своих. Из-за того что мать светская, не носит религиозную одежду, не совершает молитву

Муж Алтынгуль Абай Камалов - директор крупной казахстанской компании по разработке месторождений. Часто ездил за границу и вернулся совсем другим человеком.

Алтынгуль Кудайбергенова:

- Шариат, шариат… Совсем уже из крайности в крайность, понимаете? У меня подружек никаких не было, без его разрешения никуда не выхожу, телефоны контролируются, переписки контролируются. Лишний раз со своими родными поговорю - тоже контролируется.

Когда из-за побоев у Алтынгуль произошёл выкидыш, терпение женщины лопнуло, и она сбежала к родителям в Кыргызстан. Сейчас она судится с мужем за право воспитывать детей. В её положении в стране побывали тысячи женщин. По данным министерства общественного развития, в Казахстане порядка 20 тысяч представителей деструктивных религиозных течений.

Бахытжан Кулекеев, советник министра по делам религий и гражданского общества:

- Как правило, все салафиты вынашивают исламистские идеи. Их мечта - исламское государство. Их не устраивает светский образ жизни, светская система власти. Известные актюбинские события, когда группа религиозных фанатиков пошла на террористические акции в Актобе.

Дерадикализацией салафитов занимается Духовное управление мусульман Казахстана. Но, по мнению экспертов, этой работы недостаточно.

Аманжол Уразбаев, глава РОО «Контртеррористический комитет»:

- ДУМК в одиночку не способен заниматься реабилитацией радикалов. Они прекрасно справляются с задачей информационно-разъяснительной работы, они проводят проповеди. На них же возлагать и реабилитационную работу, и возвращать заблудших из радикального течения - это неправильно.

По мнению Аманжола Уразбаева, к ДУМК должны присоединиться теологи, государственные органы и неправительственные объединения. У каждого будет своя ниша: профилактика, выявление, переубеждение, реабилитация и социальная адаптация. Но разграничение обязанностей - не единственная проблема.

Алтынбек Утысханулы, заведующий отделом пропаганды и связей с общественностью ДУМК:

- Сейчас у нас работают 30 теологов в стране. Их список утвердил главный муфтий. Мы с каждым радикально настроенным человеком работаем персонально.

Аманжол Уразбаев, глава РОО «Контртеррористический комитет»:

- Сейчас стоит вопрос о том, что такого уровня теологов нам надо воспитывать, нам надо их поднимать.

Работа теологов очень эффективна в борьбе с радикалами. Простой пример: в Алматы в прошлом году выявили 550 приверженцев салафизма, 450 из них имели лишь поверхностные знания об этом деструктивном направлении. Их вовремя удалось вернуть на путь традиционного ислама. Но Алтынгуль Кудайбергенова не станет возвращаться к мужу, даже если он поймёт своё заблуждение в религии. Единственная её цель - дойти до верховного суда и вернуть своих детей.

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