Продавцы взвинтили цены на уголь на севере Казахстана

В Петропавловске самый ходовой шубаркульский уголь продают уже по 17 тысяч за тонну.

В Северо-Казахстанской области в преддверии нового отопительного сезона взвинтили цены на уголь. При этом поставщики только недавно выплатили штрафы за ценовой сговор прошлого сезона, когда одновременно увеличили стоимость почти в два раза, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В Петропавловске самый ходовой шубаркульский уголь продают по 17 тысяч за тонну. В антимонопольном ведомстве ситуацию пока только мониторят: по закону начать проверки могут лишь после письменных обращений потребителей или шумихи в прессе. Но пока никто не жаловался.

Прошлой осенью в северном регионе, да и вообще по всей стране, случился сильный ажиотаж и перебои с поставками твердого топлива. Тогда уголь резко подорожал с 8 тысяч тенге за тонну сразу до 14. За это четыре самые крупные компании оштрафовали на 20 миллионов тенге.

Жандос Ермагамбетов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий по СКО:

- Такая ситуация у нас повторятся каждый сезон. Да, мы штрафуем, вот в прошлом году, в позапрошлом году, но, к сожалению, не всегда наши штрафы соответствующим образом воздействуют на участников рынка, видимо, определенная выгода от такого повышения перекрывает какие-то наши возможности.

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