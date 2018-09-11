Жителям Актау начислили по 100 тысяч тенге за электричество

Люди уверены, такая ситуация сложилась из-за того, что в августе показания счетчиков снимали не сами горожане, а контролеры.

В Актау скандалом обернулось ежемесячное начисление оплаты за электроэнергию. Горожане пришли в ужас, получив счета в 100 тысяч тенге. Десятки возмущенных теперь требуют объяснить, откуда взялись такие неподъемные суммы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Люди уверены, такая ситуация сложилась из-за того, что в августе показания счетчиков снимали не сами горожане, а контролеры. Якобы они вписали какие-то свои данные. На самом предприятии это отрицают: все начисления, заверяет руководство, производились строго по счетчику. А необычные суммы в квитанциях могли появиться из-за того, что раньше люди занижали показания. Теперь же их привели в соответствие. Но если ошибку допустил кто-то из контролеров, на предприятии обещали перепроверить и наказать виновных.

Кыдырбай Касымбеков, зам. генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром»:

- В этом месяце мы провели, прошли по всем поквартирно. Поэтому где-то заниженные суммы да, может быть, сейчас привели в соответствие, может быть, да, поэтому такая сумма, может быть, где-то у кого-то больше показалось. Да, мы готовы, мы уверены, что недоразумений не должно быть здесь. Поэтому лишних начислений нет, все идет по показанию счетчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!