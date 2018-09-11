Назван стартовый состав Казахстана на матч Лиги наций с Андоррой

Матч начнется в 00.45 по времени Астаны.

В ночь с 10 на 11 сентября в Андорра-ла-Велье состоится матч группы 1 дивизиона D Лиги наций между национальными сборными Казахстана и Андорры, сообщает Sports.kz.

Игра начнется в 00:45 по времени Астаны. Официальный сайт УЕФА уже опубликовал стартовые составы команд.

Андорра: Гомес, Мартинес, Валес, Ребес, Ильдефонс Лима, Клементе, Виейра, Сан-Николас, Чус Рубио, Цервос, Льовера;

Казахстан: Эрич, Постников, Куат, Мужиков, Исламхан, Тунгышбаев, Щеткин, Муртазаев, Шомко, Бейсебеков, Логвиненко.

В первом матче Лиги наций сборная Казахстана дома потерпела поражение от Грузии (0:2), а Андорра в гостях сыграла вничью с Латвией (0:0). Вчера уже состоялся первый матч второго тура, в котором сборная Грузии одержала еще одну победу — на своем поле она обыграла Латвию (1:0). Таким образом, у Грузии уже шесть очков. Из группы в плей-офф за право попасть на ЕВРО-2020 выходит одна команда.

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