"Сарыарка" уступила "Звезде" 5:1
Единственную шайбу забросил Метальников.
Во втором выездном матче московская "Звезда" обыграла "Сарыарку", передает Zakon.kz.
Матч закончился со счетом 5:1. Единственную шайбу за казахстанцев забросил Леонид Метальников.
"Звезда" - "Сарыарка" 5:1 (3:1;1:0;1:0);
1:0 - Антипов(Рыжков, Николишин) - 0:26;
2:0 - Левицкий(Ртищев) - 10:01;
2:1 - Метальников(Фищенко,Раисов) - 10:37;
3:1 - Зыков(Ибрагимов,Подлубошнов) - 19:33;
4:1 - Зыков(Ртищев, Купцов) - 28:35;
5:1 - Мясищев - 46:37 ГБ;
Вратари: Самойлов - Бояркин
"Звезда":
Вратари:Самойлов (Корепанов)
Чмыхов - Ибрагимов - Мясищев - Икамацких - Макеев - Луговяк - Воронков - Цветков - Зыков - Ртищев - Николишин - Силаев - Бякин - Левицкий - Рыжков - Жилов - Антипов - Купцов - Подлубошнов - Филин.
"Сарыарка":
Вратари: Перевозчиков(Бояркин)
Сиксна - Метальников - Ибатуллин - Антоновский - Шикун - Волобуев - Назаркин - Борисевич - Нургалиев - Беляев - Соколов - Кицын - Никулин - Туник - Фищенко - Ряшенцев - Раисов - Валицкий - Желнеровский - Ломако.
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