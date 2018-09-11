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"Сарыарка" уступила "Звезде" 5:1

Единственную шайбу забросил Метальников.

Фото : ekaraganda.kz11 сентября 2018, 00:49

Во втором выездном матче московская "Звезда" обыграла "Сарыарку", передает Zakon.kz.

Матч закончился со счетом 5:1. Единственную шайбу за казахстанцев забросил Леонид Метальников.

"Звезда" - "Сарыарка" 5:1 (3:1;1:0;1:0);

1:0 - Антипов(Рыжков, Николишин) - 0:26;

2:0 - Левицкий(Ртищев) - 10:01;

2:1 - Метальников(Фищенко,Раисов) - 10:37;

3:1 - Зыков(Ибрагимов,Подлубошнов) - 19:33;

4:1 - Зыков(Ртищев, Купцов) - 28:35;

5:1 - Мясищев - 46:37 ГБ;

Вратари: Самойлов - Бояркин

"Звезда":

Вратари:Самойлов (Корепанов)

Чмыхов - Ибрагимов - Мясищев - Икамацких - Макеев - Луговяк - Воронков - Цветков - Зыков - Ртищев - Николишин - Силаев - Бякин - Левицкий - Рыжков - Жилов - Антипов - Купцов - Подлубошнов - Филин.

"Сарыарка":

Вратари: Перевозчиков(Бояркин)

Сиксна - Метальников - Ибатуллин - Антоновский - Шикун - Волобуев - Назаркин - Борисевич - Нургалиев - Беляев - Соколов - Кицын - Никулин - Туник - Фищенко - Ряшенцев - Раисов - Валицкий - Желнеровский - Ломако.


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