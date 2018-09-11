Завершился первый тайм матча Казахстан - Андорра
Матч Лиги наций судит специалист из Исландии.
Фото : sports.kz11 сентября 2018, 01:38
Первый тайм матча между сборными Казахстана и Андорры по футболу в рамках Лиги наций завершился, но счет так и не открыт, передает Zakon.kz.
Игра проходит преимущественно без опасных моментов, владение мячом идет в равной степени. На счету хозяев поля одна желтая карточка, у гостей - две: Тунгышбаев и Мужиков получили по "горчичнику".
Андорра: Гомес, Мартинес, Валес, Ребес, Ильдефонс Лима, Клементе, Виейра, Сан-Николас, Чус Рубио, Цервос, Льовера;
Казахстан: Эрич, Постников, Куат, Мужиков, Исламхан, Тунгышбаев, Щеткин, Муртазаев, Шомко, Бейсебеков, Логвиненко.
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