Завершился первый тайм матча Казахстан - Андорра

Матч Лиги наций судит специалист из Исландии.

Первый тайм матча между сборными Казахстана и Андорры по футболу в рамках Лиги наций завершился, но счет так и не открыт, передает Zakon.kz.

Игра проходит преимущественно без опасных моментов, владение мячом идет в равной степени. На счету хозяев поля одна желтая карточка, у гостей - две: Тунгышбаев и Мужиков получили по "горчичнику".

Андорра: Гомес, Мартинес, Валес, Ребес, Ильдефонс Лима, Клементе, Виейра, Сан-Николас, Чус Рубио, Цервос, Льовера;

Казахстан: Эрич, Постников, Куат, Мужиков, Исламхан, Тунгышбаев, Щеткин, Муртазаев, Шомко, Бейсебеков, Логвиненко.

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