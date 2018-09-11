Сборная Казахстана не удержала победу над Андоррой в Лиге наций

Ошибку в пропущенном голе совершил капитан команды Дмитрий Шомко.

Сборная Казахстана сыграла вничью с Андорройв гостевом матче второго тура Лиги наций, передает Vesti.kz.

Игра первой группы дивизиона D проходила на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велья и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

К этой игре команды подходили в разном настроении: в первом туре казахстанцы на своем поле проиграли Грузии - 0:2, а вот Андорра смогла в гостях отобрать очки у Латвии - 0:0.

По сравнению с прошлой игрой главный тренер сборной Казахстана сделал два изменения в стартовом составе - с первых минут против Андорры вышли центральный защитник Юрий Логвиненко и хавбек Еркебулан Тунгышбаев.

В первом тайме преимущество к себе постепенно прибрала сборная Казахстана, но забить гол у нее не получилось. В итоге на перерыв команды отправлялись при нулевом счете.

Во втором тайме Стойлов сделал две перестановки в атаке. На 59-й минуте вместо именинника Романа Муртазаева на поле появился другой форвард Бауыржан Турысбек, а на 66-й Тунгышбаева сменил Бахтиер Зайнутдинов.

Забил же у сборной Казахстана в итоге - защитник. На 68-й минуте Логвиненко головой замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового и стал автором первого мяча сборной в Лиге наций.

Удержать победный счет или развить успех сборной Казахстана помешало удаление. На 76-й минуте полузащитник Серикжан Мужиков получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку, а на 86-й хозяева сумели отыграться - после чудовищной ошибки капитана Дмитрия Шомко забил вышедший на замену хавбек Жорди Алаэс.

В третьем туре 13 октября пройдут матчи Грузия - Андорра и Латвия - Казахстан. Групповой этап завершится 19 ноября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!