Новый автобан растрескался в Карагандинской области

Строительство шестиполосной магистрали между городами длинной 15 км 800 метров было рассчитано на 2 года.

В Карагандинской области срывается сдача автобана «Караганда-Темиртау», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Строительство шестиполосной магистрали между городами длинной 15 км 800 метров было рассчитано на 2 года. Однако бетонное полотно, залитое в прошлом году, уже в этом покрылось паутиной из множества трещин. И их количество растет день ото дня. При этом подрядчики уверяют, что соблюдали всю технологию, предусмотренную проектом.

Специалисты контролирующих органов исчерпали все традиционные методы обследования. Но ответить на вопрос, почему бетон лопается, пока не могут. Чтобы разобраться в причинах разрушения новой дороги, участок намерены просканировать георадаром. По результатам этого обследования и будет приниматься решение, о том, как дальше ремонтировать дорожное полотно. Однако автолюбители, говорят, что им от этого не легче. Задержка строительства означает дополнительные неудобства в пути.

- Для того чтобы более менее следить за качеством укладки бетона, асфальта, в такой комиссии необходимы какие-то общественные деятели, общественные организации, чтобы следили за тем, как принимается. К сожалению, мое предложение полностью игнорируется, - сказал представитель общественной организации автолюбителей Руслан Лазута.

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