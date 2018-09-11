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Джейми Оливер обезвредил вора-домушника

Заметив постороннего мужчину, телеведущий побежал за ним, догнал и повалил на землю.

Фото : Ruben Sprich / Reuters11 сентября 2018, 06:37

Британский телеведущий и ресторатор Джейми Оливер, известный своими кулинарными шоу, обезвредил и задержал пробравшегося в его дом грабителя. Об этом пишет Daily Mirror.

На территорию особняка Оливера в престижном лондонском районе Хайгейт неизвестный забрался в тот момент, когда дома были сам ресторатор, его жена и пятеро детей. Заметив постороннего мужчину, телеведущий побежал за ним, догнал и повалил на землю. «Это была инстинктивная реакция», — пояснил Daily Mirror один из свидетелей происшествия.

Как пишет издание, на шум прибежали водитель Оливера и жители соседних особняков. Вместе они удерживали грабителя до прибытия полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник пытался проникнуть и в другие дома на той же улице, включая особняк супермодели Кейт Мосс.

Это уже не первый случай ограбления, с которым столкнулся шеф-повар. В 2015 году уже сообщалось, что в дом Оливера проникли неизвестные — об этом полицию известил сосед, заметивший открытую входную дверь. Добычей воров тогда стали два электроприбора, сведений об утрате ценных вещей в полицию не поступало.

Источник: Лента.ру


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