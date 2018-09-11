Жителей Тараза тревожит постоянный запах гари

Задымленность территории города, особенно в утреннее и вечернее время, активно обсуждается пользователями социальных сетей в группах Тараза.

Возникающий время от времени невыносимый запах гари в юго-западной части областного центра стал поводом для обращений жителей с жалобами в различные инстанции, передает МИА «Казинформ».

Задымленность территории города, особенно в утреннее и вечернее время, активно обсуждается пользователями социальных сетей в группах Тараза.

В департамент по ЧС Жамбылской области в ведомстве указали как на возможный источник запаха гари суперфосфатный завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», расположенный вблизи областного центра.

Однако дирекция химических заводов отрицала свою причастность к запаху гари в Таразе Жамбылский блогер Исламбек Дастан решил сам найти источник страданий горожан и отправился на его поиски. В так называемой «промышленной зоне» на окраине областного центра ему удалось снять огромную полыхающую свалку из непонятных технических отходов.

«Все отснятые материалы выложены в социальные сети, а также направлены в областную прокуратуру с просьбой разобраться в этом экологическом происшествии и прекратить отравление горожан ядовитыми выбросами», - отметил блогер.

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