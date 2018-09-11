Каждую вторую поддельную купюру печатают в Алматы

С начала года в Казахстане изъяли полторы тысячи поддельных банкнот, на 18 миллионов тенге.

Отечественные фальшивомонетчики предпочитают национальную валюту. На неё приходится 90 процентов всего конфиската, - констатируют в службе экономических расследований Комитета Госдоходов, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

С начала года в Казахстане изъяли полторы тысячи поддельных банкнот, на 18 миллионов тенге. Обнаружено три подпольных цеха в Алматы, Кызылорде и Уральске. Причём, в южной столице печатают каждую вторую поддельную купюру. Чаще других подделывают банкноты номиналом в две и 10 тысяч тенге. При этом эксперты отмечают, что подпольные цеха вышли на новый уровень своего преступного мастерства. Незаконные копии с точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки и защитные нити. А граждане, даже обнаружив обман, не торопятся с обращением в банк или полицию. Как правило, стараются поскорее сбыть фальшивку, - рассказали в ведомстве.

- Многие граждане не знают элементарных признаков подлинности банкноты и не проверяют сдачу в торговых точках. Из-за отсутствия возможности определить подделку, фальшивые деньги в большинстве находятся в магазинах и на рынках. Большая часть поддельных денежных знаков изъято в городе Алматы. Этот 776 или 54 процента. В большинстве случаев это Кызылординская, Астаны и Карагандинская области, - сказал эксперт-офицер управления службы экономических расследований КГД МФ РК Айдос Тулеуов.

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