Кадровые перестановки произошли в АДГСПК

Ранее занимавший должность замдиректора департамента по связям с общественностью – официального представителя Агентства Нурлан Жахин назначен замруководителя департамента Агентства по Павлодарской области.

Приказом Председателя АДГСПК Алика Шпекбаева официальным представителем – заместителем директора департамента по связям с общественностью Агентства назначена Жанна Бастарова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Жанна Бастарова является выпускницей Казахского государственного университета им. аль-Фараби по специальности «международная журналистика». Наряду с этим имеет высшее экономическое образование.

С 2005 по 2014 годы проработала пресс-секретарем территориального департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана, главным инспектором по особо важным делам, главным экспертом, главным консультантом пресс-службы центрального аппарата АБЭКП.

В органах по делам государственной службы и противодействию коррупции с 2014 года. До назначения занимала должность руководителя пресс-службы департамента по связям с общественностью Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Имеет свыше 13 лет стажа работы в области связей с общественностью, вся ее трудовая деятельность направлена на формирование, развитие и управление информационной политикой и имиджевыми коммуникациями госорганов.

Ранее занимавший должность заместителя директора департамента по связям с общественностью – официального представителя Агентства Нурлан Жахин назначен заместителем руководителя территориального департамента Агентства по Павлодарской области.

Поздравляя новых руководителей с назначением, Председатель Агентства Алик Шпекбаев отметил, что оба сотрудника прошли все необходимые ступени карьерной лестницы от рядовых до руководящих должностей и их назначение является ярким примером соблюдения принципа меритократии на государственной службе и важности передачи опыта центрального аппарата в регионы.

Алик Шпекбаев поблагодарил Нурлана Жахина за внесенный вклад в укрепление доверия общества к Агентству и имиджа государственной службы в целом.

«При их назначении учитывались их опыт, знания, наличие соответствующих компетенций и способностей, заслуги и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей», - сказал Алик Шпекбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!