Казахстанские армейцы стали призерами международных турниров

Они завоевали серебряную и бронзовую медали.

Спортсмены Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан завоевали очередные медали на международных соревнованиях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МО РК.

В Атырау завершился первый открытый чемпионат Азии по таэквондо всего Азиатского континента, где спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Исламгали Абуов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 63 килограмм. Всего участие принимали более 400 спортсменов из 15 стран мира.

Кроме того, в Якутске прошел XI-й Международный турнир серии Гран-при памяти заслуженного тренера Якутии, России, СССР Дмитрия Петровича Коркина по вольной борьбе. Бронзовую медаль турнира завоевал армейский борец Даулет Ниязбеков. Всего в турнире боролись более 260 спортсменов из 33 стран мира и девяти регионов России.

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