Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские армейцы стали призерами международных турниров

Они завоевали серебряную и бронзовую медали.

Фото : пресс-служба МО РК11 сентября 2018, 09:33

Спортсмены Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан завоевали очередные медали на международных соревнованиях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МО РК.

В Атырау завершился первый открытый чемпионат Азии по таэквондо всего Азиатского континента, где спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Исламгали Абуов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 63 килограмм. Всего участие принимали более 400 спортсменов из 15 стран мира.

Кроме того, в Якутске прошел XI-й Международный турнир серии Гран-при памяти заслуженного тренера Якутии, России, СССР Дмитрия Петровича Коркина по вольной борьбе. Бронзовую медаль турнира завоевал армейский борец Даулет Ниязбеков. Всего в турнире боролись более 260 спортсменов из 33 стран мира и девяти регионов России.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты