Задержан стрелок, ранивший четверых в Мангистауской области

Уголовное дело ведется по статье "покушение на убийство".

Сотрудниками ДВД Мангистауской области 7 сентября задержан местный житель, который из огнестрельного оружия ранил четверых молодых парней и скрылся, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каракиянского РОВД Мангистауской области по ст.293 ч.3 п.2 УК РК, в последующем уголовное дело переквалифицировано на ст.24 ч.3 – ст.99 ч.2 п.п.1,6,9 УК РК (покушение на убийство в отношении 2-х или более лиц из хулиганских побуждений).

В настоящее время расследование по уголовному делу ведется Следственным управлением ДВД Мангистауской области, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением, из села Курык.

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