Как зарегистрировать товарный знак

Процедура регистрации дает право запрещать другим компаниям использовать товарный знак.

При регистрации нужно учесть, что бренд, логотип и торговая марка становятся товарными знаками только после их государственной регистрации. Процедура регистрации дает право запрещать другим компаниям использовать товарный знак или сходный с ним до степени смешения любой иной знак. Однако это касается только тех товаров и услуг (а в ряде случаев и в отношении так называемых «корреспондирующих» товаров и услуг), которые указаны в свидетельстве о регистрации.

Шаг 1. Определяем бренд компании и ищем аналог

Когда бренд разработан, нужно провести поиск: не зарегистрирован ли уже этот или очень на него похожий (сходный до степени смешения) бренд на другую компанию. Поиск можно заказать в Национальном Институте Интеллектуальной Собственности (НИИС) или обратиться к одному из патентных поверенных, у которых есть база данных зарегистрированных товарных знаков. Сейчас НИИС проводит поиски по товарным знакам в течение месяца, в ускоренном режиме – 2 недели. Поиск является платной процедурой, так как включает в себя все зарегистрированные и опубликованные в Государственном Реестре знаки, а также поданные заявки на регистрацию товарных знаков. Поиски патентных поверенных занимают 1-2 дня, но они проводятся только по зарегистрированным товарным знакам, которые были опубликованы в официальных бюллетенях НИИС. В отчет о поиске не войдут данные о заявках на товарные знаки и о товарных знаках, которые уже были зарегистрированы, но еще не были опубликованы. В случае необходимости срочной регистрации товарных знаков можно провести поиски по таким базам данных. Если разработанный товарный знак или сходный с ним до степени смешения уже зарегистрирован, нужно создать новый.

Шаг 2. Подаем заявку на регистрацию товарного знака

Для подачи такой заявки нужно будет собрать и представить следующую информацию и документы:

1. Информация о заявителе:

а) полное наименование;

б) юридический адрес;

в) копия свидетельства о государственной (пере)регистрации заявителя или справка о регистрации, полученная на портале электронного Правительства egov.kz;

2. Пятнадцать репродукций заявляемого обозначения форматом 8х8 см. Репродукции предоставляются в том цветовом сочетании, в котором испрашивается охрана товарного знака..

3. Перечень товаров, которые будет производить компания и услуг, которые она будет предоставлять. Нужно определить класс, к которым будут отнесены товары и услуги в соответствии с текущей редакцией Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).

Шаг 3. Оплачиваем госпошлину и сдаем документы

Необходимо оплатить официальную пошлину за приём и экспертизу заявляемого обозначения и приложить квитанцию об этой оплате к заявке. Чем больше товаров и услуг компания поставляет на рынок, тем больше их и классов надо указать. Окончательный размер пошлины зависит от количества классов МКТУ, указанных в заявке.

Собрав все документы, нужно заполнить заявку (бланки предоставляются в НИИС), и сдать в НИИС. В настоящее время имеется возможность подать электронную заявку на регистрацию товарного знака на сайте НИИС.

Подведем итоги:

Процедура регистрации товарных знаков в Казахстане в связи с внесенными изменениями в законодательство в области охраны товарных знаков, занимает, примерно 8-9 месяцев. После подачи заявки в НИИС, примерно через 2 недели и, в случае успешного прохождения вашей заявки стадии формальной экспертизы, эксперты направляют уведомление о принятии этой заявки к рассмотрению и публикуют сведения о заявке в официальном бюллетене.

Затем по результатам полной экспертизы, через 7-8 месяцев с даты подачи заявки, эксперты направляют экспертное заключение о регистрации товарного знака, и представитель компании оплачивает пошлину за регистрацию товарного знака. Далее, после оплаты пошлины, сведения о регистрации товарного знака вносятся в Государственный реестр и НИИС направляет теперь уже владельцу товарного знака свидетельство о регистрации, которое действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. Регистрацию можно продлевать на последующие 10-ти летние сроки неограниченное количество раз.

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