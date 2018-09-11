8 сентября Шарипова победила россиянку Юлию Куценко по единогласному решению судей.

Во время защиты титула WIBA чемпионка мира по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова девять раундов боксировала со сломанным носом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской спортсменки.

“Во время боя, сразу же после столкновения головами, я поняла, что у меня сломан нос, - рассказала Фируза Шарипова. - Ощущения были странные, потому что впервые за шесть моих подобных переломов из носа пошла кровь. Я немного растерялась, но потом собралась. Мой следующий бой запланирован на 1 декабря против чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем из Финляндии. До этого поединка около 2,5 месяца, так что, думаю, за это время я реабилитируюсь и подготовлюсь еще лучше, чем к бою с Куценко”.

Напомним, 8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге в главном, десятираундовом, бою вечера Шарипова победила россиянку Юлию Куценко по единогласному решению судей. Вечер бокса посетила будущая соперница Шариповой Ева Вальстрем. Казахстанка является обязательной претенденткой на ее чемпионский пояс. Вальстрем наблюдала за выступлением Шариповой вместе со своим супругом и командой.

Менеджер Шариповой Сергей Завилейский и промоутер Вальстрем Петри Паймандер уже договорились о бое между своими подопечными и утвердили предварительные дату и место поединка.

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