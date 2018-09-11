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В Астане обсудили подготовку казахстанских военнослужащих в вузах Китая

Казахстан и Китай обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Фото : пресс-служба МО РК11 сентября 2018, 10:28

В Астане состоялась встреча первого заместителя министра обороны-начальника генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с главнокомандующим Западным военным округом Народной освободительной армии Китая генерал-полковником Чжао Цзунци, передает пресс-служба МО РК.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности подготовки казахстанских военнослужащих в военных вузах Китая, проведения совместного учения, а также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

В столице для зарубежных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра ВС РК. Кроме того, в рамках визита военная делегация Китая посетит воинские части Алматинского гарнизона.


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