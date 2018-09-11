Светила медицины из разных стран собрались в Атырау

В работе двухдневного форума намечены проведения мастер-классов по современной хирургии, а также проведение операций и консультации пациентов.

В Атырау начал работу I Прикаспийский форум оториноларингологов. Совместно с этим мероприятием проходит V Евразийская ассамблея отоларингологов и II Съезд лор врачей Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

На церемонии открытия международного форума президент Ассоциации оториноларингологов РК, Академик НАН РК, профессор Райс Толебаев отметил следующее:

«Глава государства Нурсултан Назарбаев большое внимание уделят сфере здравоохранения страны. Об этом свидетельствует построенные за годы независимости медицинские объекты, оснащенные самым современным оборудованием. В стране вводится обязательное медицинское страхование, идет цифровизация и внедрение самых передовых медицинских технологий. Казахстанские оториноларингологи прошли обучение в лучших клиниках Европы и России. И проведение подобных форумов позволяет обменяться опытом медицинских специалистов разных стран. Показать наши достижения и перенять передовой опыт мировых лидеров. Форум собрал лучших специалистов в сфере оториноларингологии из Германии, Польши, России, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Грузии», - сказал Райс Толебаев.

Аким Атырауской области приветствуя участников международного форума, отметил важность здоровья нации. Бесценным богатством современного общества является здоровое поколение.

«Инициированная Главой государства программа «100 школ, 100 больниц» позволило построить в стране новые современные клиники, оборудованные по мировым стандартом. Уделяется большое внимание и обучению специалистов. Это позволило снять многие проблемные вопросы в это сфере. И оказывать нашим людям качественную медицинскую помощь. Эта работа найдет свое продолжение и в будущем. Наши врачи имеют возможность посещать современные научные медицинские центры, получать необходимые знания и обмениваться опытом. И сегодняшняя встреча, несомненно, даст дальнейший импульс для развития этой отрасли. Ваша профессиональная деятельность дарит людям возможность услышать этот мир впервые и полноценно развиваться. Пусть воздастся за ваши труды, - отметил Нурлан Ногаев.

Директор научно-клинического центра оториноларингологии Российской Федерации, профессор Николай Дайхес рассказал, как создавалась Евразийская ассамблея отоларингологов.

«В 2014 году в Москве мы создали эту ассамблею и единогласно избрали его президентом Райса Толебаева. Уважаемого и заслуженного профессионала своего дела. И мы поставили задачу обсуждать не только наши профессиональные вопросы, но и весь спектр услуг населению. Это и обмен самыми современными технологиями достижениями. Очень важно, что идет обмен на общественном, гражданском уровне. Это не просто научно-практическая конференция, это общение гражданского общества. Потому, что врачи это люди публичные, которые формирует различные мнения, учитывая какое количество стран принимают участие в таких встречах. В этом особенность этой ассамблеи», - подчеркнул Николай Дайхес.

В работе двухдневного форума намечены проведения мастер-классов по современной хирургии. Проведение операций и консультации пациентов. Как было отмечено, уже накануне форума пяти жителям Атырау с нарушением слуха были проведены операции лучшими хирургами Москвы.

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