Когда в столице подключат отопление?

Из 2 414 многоквартирных жилых домов, подключенных к центральному отоплению, в 2 261 выполнены все работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Астана готова к отопительному сезону на 97%. Об этом сообщила пресс-служба акимата города, передает Zakon.kz.

Как отмечается, из 2 414 многоквартирных жилых домов, подключенных к центральному отоплению, в 2 261 выполнены все работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

«В разрезе районов города ситуация складывается следующим образом: в районе Алматы работы выполнены в 654 многоквартирных жилых домах из 712, что составляет 92%. В районе Есиль работы выполнены в 417 многоквартирных жилых домах из 444, что составляет 94%. В районе Сарыарка – в 809 домах из 819, что составляет 99%, в районе Байконыр в 383 домах из 439, что составляет 87%», – отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Что касается больниц, школ и объектов культуры, то по состоянию на третье сентября их готовность составила 97, 6%. В частности, объекты здравоохранения – 94%, объекты образования – 99% и объекты культуры – 100%.

Как пояснили в акимате, отопление начнут подключать согласно правилам проведения отопительного сезона, когда установится среднесуточная температура наружного воздуха +10 ºС и ниже в течение пяти суток.

Как отмечается, первые на очереди – социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы. Следом за общественными объектами отопление появится и в квартирах горожан.

После подачи отопления энергоснабжающей организацией на жилые дома, наступает этап запуска отопления в самом жилом доме. Здесь работы выполняются персоналом обслуживающей (управляющей) организации. Энергопередающая организация в течение месяца после начала отопительного сезона производит регулировку тепловых сетей и вводов к потребителям.

«В целом столица готова к отопительному сезону на 97 процентов. До начала отопительного сезона работы будут завершены во всех многоэтажных домах и объектах», - резюмировали в акимате.

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