Доллар еще прибавил на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 381,17 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 380,97 тенге за доллар (+2,86 тенге), объем торгов – 145 250 тыс. USD (+50 850 тыс. USD).
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 381,17 тенге за доллар (+2,79 тенге), объем торгов – 4 600 тыс. USD (+4 150 тыс. USD);
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4200 тенге за рубль, объеме торгов 30 000 тыс. рублей.
В обменниках курс доллара - 381,7-383,1 тенге, евро - 441,9-444,5, рос.рубля - 5,42-5,49 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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