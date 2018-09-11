Ужесточения денежно-кредитной политики Нацбанка ожидают эксперты

Эксперты также пересмотрели свои прогнозы по базовой ставке и ожидают роста инфляции.

Казахстанские участники финансового рынка ожидают ужесточения денежно-кредитной политики Национального банка РК. Ассоциация финансистов (АФК) представила результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в сентябре 2018 года, передает Zakon.kz.

Так, представлены ответы респондентов на вопросы, касающиеся прогнозов шести ключевых индикаторов по итогам месяца и года: по стоимость нефти марки Brent; стоимость доллара США против российского рубля; стоимость доллара США против казахстанского тенге; стоимость российского рубля против казахстанского тенге; инфляция; базовая ставка Нацбанка.

«Относительно текущих значений к концу сентября респонденты ожидают отыгрывания части потерь, понесенными валютными парами USDKZT (-1,0%) и USDRUB (-0,6%), а также снижения цен на нефть (-1,8%) ниже уровня 76 долларов США за баррель. При этом ожидается, что тенге несколько окрепнет к российскому рублю (-0,3%) относительно текущих уровней. Эксперты также пересмотрели свои прогнозы по базовой ставке и ожидают роста инфляции», - говорится в исследовании.

В частности, курс тенге против доллара США ожидается на уровне 373,9 тенге за доллар, против российского рубля – 5,41 тенге за рубль. Курс российского рубля тем временем прогнозируется на уровне 69,5 рублей за доллар, а стоимость одного барреля нефти Brent согласно ожиданиям наших экспертов в среднем прогнозируется на уровне 75,9 долларов США за баррель.

Как отмечается, эксперты в сентябре стали менее уверенными в отношении вышеуказанных индикаторов, что отразилось на увеличении стандартного отклонения выборки.



В отношении индекса потребительских цен отмечается усиление инфляционного давления (0,4%), что, скорее всего, обусловлено продолжающимся падением курса нацвалюты.

Напомним, опубликованные данные по росту инфляции за август показали некоторое ускорение темпов роста цен в прошлом месяце (до 0,2%), при этом в годовом выражении зафиксировано ускорение до 6,0% по сравнению с 5,9% годовых в июле. Основное влияние на общий уровень инфляции в годовом выражении по большей части оказывает динамика непродовольственных товаров (8,2%), в то время как продовольственные товары (5,1%) и платные услуги (4,9%) показали замедление.

Вместе с тем к концу года эксперты ожидают инфляцию на уровне 7,3%, т.е. выше таргетируемого на текущий год НБРК коридора 5-7%.

«Хотим отметить, что участники опроса также пересмотрели свои прогнозы по базовой ставке в сторону ее повышения до 9,25% на следующем заседании НБРК в октябре. При этом эксперты ожидают, то финансовый регулятор ограничится одним повышением – к концу 2018 года в среднем прогнозируется сохранение ставки на уровне 9,25%», - отмечается в информации АФК.

Указывается, что по результатам сентябрьского повышения НБРК сохранил учетную ставку на уровне 9,0%, но отметил возможность ее повышения в связи с ростом инфляционного давления. Не исключена и вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банком России в текущую пятницу (14.09), о чем ранее сигнализировали рынку представители российского центробанка.

При этом многое будет зависеть от ситуации на финансовых рынках к пятнице, и в случае сохранения негативного рыночного сентимента можно будет ожидать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБРФ.

«Мы обращаем ваше внимание, что стандартное отклонение по выборке прогнозов на конец года в 2-5 раза превышает отклонение выборки на конец текущего месяца, что говорит о большей неопределённости в отношении более «длинных» прогнозов», - заключили в АФК.

В опросе приняли участие профессиональные участники финансового рынка, представители банковских, страховых, брокерских организаций, работники аналитических и казначейских структур.

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